МВС отримало рішення суду по справі Марківа

Міністерство внутрішніх справ (МВС) отримало рішення суду у справі українського військового Віталія Марківа. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Повідомляється, що МВС докладе всі зусилля для відновлення справедливості та звільнення Марківа.

"Позиція МВС залишається незмінною: обвинувачення Віталія Марківа - абсурдні", - повідомили в МВС.

За свідченнями українських військових, Марків не причетний до загибелі італійського репортера. У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито іноземного фотографа, а сам він перебував на позиціях проросійських бойовиків незаконних збройних формувань і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні рекомендації посольства Італії не їхати в зону бойових дій.

Нагадаємо, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 за звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле 24 травня 2014 під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами Гиркина в місті Слов'янськ Донецької області.

РБК-Україна повідомляло, що суд в Італії відхилив клопотання колишнього бійця Національної гвардії Віталія Марківа та не змінив йому запобіжний захід із взяття на домашній арешт.