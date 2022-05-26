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В МВД объяснили зачем Лукашенко понадобились "учения" на границе с Волынью

Фото: оккупанты проводят командно-штабные учения в Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Учения российских военных в Беларуси вблизи границы с Волынской областью призваны сдержать переброску украинских войск на Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Такими маневрами они пытаются сдерживать переброску наших войск на Восток. Мы не можем игнорировать эту угрозу, поэтому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении. Сама же армия Беларуси слаба, непрофессиональна и немотивирована", - пояснил он.

По словам Андрусива, эти учения являются продолжением политики лидера белорусского режима по подыгрыванию президенту РФ Владимиру Путину.

"Путин фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко. Это и объясняет ту ситуацию, которая есть сейчас. В условиях этой аннексии Лукашенко пытается как-то подыгрывать Путину, но таким образом, чтобы это не имело последствий. Политика "помогать Путину без последствий" будет сохраняться и дальше ", - уверен он.

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто не знал заранее, какую роль в войне получит Беларусь. Однако никто не ожидал, когда с ее территории начали лететь ракеты.

Еще 5 мая, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь якобы не планирует участвовать в войне против Украины. Однако 22 мая стало известно о том, что к границе с нашей страной были приближены российские "Искандеры".

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