В МВС пояснили навіщо Лукашенку знадобились "навчання" на кордоні з Волинню

Навчання російських військових в Білорусі поблизу кордону з Волинською областю покликані стримати перекидання українських військ на Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.
"Такими маневрами вони намагаються стримувати перекидання наших військ на Схід. Ми не можемо ігнорувати цю загрозу, тому змушені утримувати сильні угрупування на цьому напрямку. Сама ж армія Білорусі слабка, непрофесійна та невмотивована, - пояснив він.
За словами Андрусіва, ці навчання є продовженням політики лідера білоруського режиму щодо підігрування президенту РФ Володимиру Путіну.
"Путін фактично анексував Білорусь, точніше Лукашенка. Це і пояснює ту ситуацію, яка є зараз. В умовах цієї анексії Лукашенко намагається якось підігрувати Путіну, але таким чином, щоб це не мало наслідків. Політика "допомагати Путіну без наслідків" буде зберігатися й надалі", - впевнений він.
Нагадаємо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто не знав заздалегідь, яку роль у війні отримає Білорусь. Однак ніхто не очікував, коли з її території почали летіти ракети.
Ще 5 травня, Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь нібито не планує брати участь у війні проти України. Однак 22 травня стало відомо про те, що до кордону з нашою країною були наближені російські "Іскандери".
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