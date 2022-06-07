В МВД объяснили, как война повлияла на отношение украинцев к оружию

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину украинцы готовы к снятию запрета на владение оружием. Большинство граждан Украины поддерживают такое решение.
Об этом в колонке РБК-Украина рассказал советника министра внутренних дел и исполнительного директора Украинского Института будущего Вадима Денисенко.
Как свидетельствует недавний опрос в приложении "Дія", почти 60% граждан поддерживают легализацию оружия для личной защиты. Еще почти 20% выступают за разрешение использования оружия для специальных нужд. А ни в каком виде не поддерживает вопрос легализации лишь 21% опрошенных.
Денисенко подчеркнул, что до начала войны легализацию оружия в Украине поддерживало не более 25% украинцев.
"Скорее всего, именно военная агрессия Путина привела к кардинальным изменениям в общественных настроениях", - подчеркнул он.
Напомним, ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что у каждого украинца дома должно быть оружие для защиты.
Ранее сообщалось, что согласно опросам Социологической группы "Рейтинг", в Украине впервые стало больше сторонников права на оружие, чем противников.
Кроме того, РБК-Украина писало о том, какое именно оружие предпочитают украинцы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.