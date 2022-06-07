UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД объяснили, как война повлияла на отношение украинцев к оружию

Фото: украинцы готовы к снятию запрета на владение оружием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину украинцы готовы к снятию запрета на владение оружием. Большинство граждан Украины поддерживают такое решение.

Об этом в колонке РБК-Украина рассказал советника министра внутренних дел и исполнительного директора Украинского Института будущего Вадима Денисенко.

Как свидетельствует недавний опрос в приложении "Дія", почти 60% граждан поддерживают легализацию оружия для личной защиты. Еще почти 20% выступают за разрешение использования оружия для специальных нужд. А ни в каком виде не поддерживает вопрос легализации лишь 21% опрошенных.

Денисенко подчеркнул, что до начала войны легализацию оружия в Украине поддерживало не более 25% украинцев.

"Скорее всего, именно военная агрессия Путина привела к кардинальным изменениям в общественных настроениях", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что у каждого украинца дома должно быть оружие для защиты.

Ранее сообщалось, что согласно опросам Социологической группы "Рейтинг", в Украине впервые стало больше сторонников права на оружие, чем противников.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, какое именно оружие предпочитают украинцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныОружие в Украине