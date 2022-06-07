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Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 12:00
Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти
Автор: Вадим Денисенко

С началом полномасштабной военной агрессии РФ украинцы кардинально изменили свое отношение к легализации оружия. Подробнее – в колонке советника министра внутренних дел и исполнительного директора Украинского Института будущего Вадима Денисенко для РБК-Украина.

"Знаешь, почему американцы всегда друг другу улыбаются и вежливо себя ведут?" – этот риторический вопрос как-то задал мне знакомый из Штатов. И сам же, улыбаясь, ответил: "Потому что знают, что у всех есть оружие".

Понятно, что мой знакомый шутил, однако в каждой шутке есть доля правды. И как свидетельствует мировой опыт, легализация оружия действительно может иметь куда больше положительных, чем негативных последствий.

Похоже, что сейчас к снятию запрета на владение оружием готово и украинское общество. По крайней мере можно с уверенностью говорить о полной поддержке этого шага со стороны населения. Как свидетельствует недавний опрос в приложении "Дія", почти 60% граждан поддерживают легализацию оружия для личной защиты. Еще почти 20% выступают за разрешение использования оружия для специальных нужд. А ни в каком виде не поддерживает вопрос легализации лишь 21% опрошенных.

Интересно, что до начала войны доля украинцев, которая поддерживала снятие запрета на владение оружием, почти никогда не превышала 25%. И, скорее всего, именно военная агрессия Путина привела к кардинальным изменениям в общественных настроениях.

Украинцы перестали чувствовать себя в безопасности и стремятся получить возможность защитить себя самостоятельно, если в этом будет необходимость. К тому же влияет и психологический фактор: для многих людей ощущение безопасности может обеспечивать само наличие оружия.

Помимо чисто успокаивающего эффекта, легализация может иметь и другие положительные последствия. Например, повышение обороноспособности страны за счет увеличения количества людей, умеющих обращаться с оружием. Тем более учитывая успешный опыт использования отрядов территориальной обороны для сдерживания вражеских войск.

В то же время в вопросе легализации оружия нельзя принимать торопливых решений. Крайне важно, чтобы власть подошла к этому максимально ответственно: изучила опыт стран, в которых снятие запрета на владение оружием демонстрирует хорошие результаты, и учла все возможные риски этого шага. Ведь они действительно существуют.

Это и увеличение количества людей с посттравматическим синдромом, и большая вероятность расцвета организованной преступности, которая свойственна для стран в послевоенный период, и много других. Все эти риски будут требовать реализации определенных превентивных и оперативных решений, а также разработки качественной нормативно-правовой базы, которая исключит или минимизирует любые злоупотребления.

Большое внимание нужно будет уделить и вопросу ограничений на владение оружием. Очевидно, что среди них должно быть наличие судимости или даже повторяющихся административных правонарушений, агрессивное поведение и тому подобное.

Обязательным условием получения лицензии должна быть не формальная, а реальная проверка у психиатра и нарколога. Кроме того, чтобы минимизировать количество несчастных случаев, можно предусмотреть обязательные тренинги для изучения правил обращения с оружием.

В целом, к моменту снятия запрета на владение оружием стране надо пройти довольно долгий путь экспертного обсуждения и разработки законодательства. Однако при нынешней поддержке общества и наличии политической воли этот путь может быть пройден за период от месяца до полугода.

Думаю, что проведение открытого опроса в приложении "Дія" – это первый шаг на пути к легализации. А учитывая публичные заявления власти можно сделать вывод, что дальнейшее движение в этом направлении затягивать не планируют.

Противники легализации часто аргументируют свою позицию опасениями, что это приведет к ухудшению криминогенной ситуации. Однако опыт многих стран, напротив, свидетельствует о минимальном числе совершения преступлений с использованием легального зарегистрированного оружия.

К тому же я полностью согласен с министром внутренних дел, который недавно сказал, что украинцы уже успешно сдали тест на право владения оружием. Получив десятки тысяч единиц оружия в первые дни войны, они используют его для уничтожения врага, а не против собственных сограждан.

Фото: Виталий Носач / РБК Украина

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