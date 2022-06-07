У МВС пояснили, як війна вплинула на ставлення українців до зброї

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну українці готові до зняття заборони на володіння зброєю. Більшість громадян України підтримують таке рішення.

Про це в колонці РБК-Україна розповів радника міністра внутрішніх справ та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка.

Як свідчить недавнє опитування в додатку "Дія", майже 60% громадян підтримують легалізацію зброї для особистого захисту. Ще майже 20% виступають за дозвіл використання зброї для спеціальних потреб. А ні в якому вигляді не підтримує питання легалізації лише 21% опитаних.

Денисенко підкреслив, що до початку війни легалізацію зброї в Україні підтримувало не більше 25% українців.

"Швидше за все, саме військова агресія Путіна призвела до кардинальних змін у суспільних настроях", - підкреслив він.