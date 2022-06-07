RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВС пояснили, як війна вплинула на ставлення українців до зброї

Фото: українці готові до зняття заборони на володіння зброєю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну українці готові до зняття заборони на володіння зброєю. Більшість громадян України підтримують таке рішення.

Про це в колонці РБК-Україна розповів радника міністра внутрішніх справ та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка.

Як свідчить недавнє опитування в додатку "Дія", майже 60% громадян підтримують легалізацію зброї для особистого захисту. Ще майже 20% виступають за дозвіл використання зброї для спеціальних потреб. А ні в якому вигляді не підтримує питання легалізації лише 21% опитаних.

Денисенко підкреслив, що до початку війни легалізацію зброї в Україні підтримувало не більше 25% українців.

"Швидше за все, саме військова агресія Путіна призвела до кардинальних змін у суспільних настроях", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше глава МВС України Денис Монастирський заявив, що у кожного українця вдома має бути зброя для захисту.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників.

Крім того, РБК-Україна писало про те, що, яку саме зброю віддають перевагу українці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗброя в Україні