Пистолет, автомат или ружье: какое личное оружие хотят иметь украинцы

До начала вторжения России около 80% респондентов не испытывали необходимости владеть огнестрельным оружием. Зато сегодня 44% хотели бы быть владельцами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

По состоянию на середину мая 2022 года 60% мужчин и 28% женщин хотели бы быть владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Среди тех, кто хочет иметь оружие, большинство (70%) хотели бы иметь одну единицу оружия, 21% - две, 9% - три и более.

Среди видов оружия отдают предпочтение пистолетам (57%) и чуть меньше - автоматам (48%). Ружье хотели бы иметь 18%.

По данным опроса, 17% респондентов (в т. ч. 31% мужчин и 4% женщин) отметили, что в совершенстве умеют пользоваться огнестрельным оружием, 38% - в общих чертах, 45% заявили, что не имеют таких навыков.

Большинство опрошенных (72%) поддерживают идею введения в Украине обязательного обучения по владению огнестрельным оружием для гражданского населения, 26% - не поддерживают.

Опрос проведен 16 мая 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,5%.