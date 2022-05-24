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В МВД объяснили, почему украинские военные отступили из Светлодарска

Фото: на здание горсовета Светлодарска установили российский флаг (WarDonbass)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные отступают из населенных пунктов, чтобы избежать оцепления или большого количества потерь. Именно такими соображениями руководствовался Генштаб, оставляя Светлодарск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Наша армия реализует маневровую оборону. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил", - говорит он.

По словам Андрусива, это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание оцепления или значительных потерь.

"Никакой зрады в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Также возможно еще несколько отступов, для выравнивания фронта. Тоже без зрады", – констатировал он.

Как сообщалось, ВСУ отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее.

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Донецкая область