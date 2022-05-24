В МВС пояснили, чому українські військові відступили зі Світлодарська

Українські військові відступають з населених пунктів, щоб уникнути оточення або великої кількості втрат. Саме такими міркуваннями керувався Генштаб, залишаючи Світлодарськ Донецької області .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Наша армія реалізовує маневрову оборону. Це означає, що ми не тримаємося за конкретні населені пункти, а прагнемо наносити ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил", - каже він.

За словами Андрусіва, це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не носять стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат.

"Ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради", - констатував він.