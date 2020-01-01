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В МВД объяснили, почему не реагируют на нарушения запрета запускать фейерверки

Новости » Общество     01.01.2020 - 17:25
В МВД объяснили, почему не реагируют на нарушения запрета запускать фейерверки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ведомстве отметили, что решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы

Сотрудники правоохранительных органов не реагируют на нарушения о запрете использовать пиротехнических изделий, поскольку по закону это не входит в их компетенцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы.

"Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

"В соответствии с Административным кодексом, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря Киевский городской совет запретил использование салютов, фейерверков и других пиротехнических изделий до конца войны на Донбассе. Также было запрещено проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Кроме того, с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

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