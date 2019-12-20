В Киеве запретили салюты и фейерверки до конца войны на Донбассе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также запрещено проводить праздничные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни

Киевский городской совет на заседании в четверг, 19 декабря, запретил использование салютов, фейерверков и других пиротехнических изделий до конца войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.

Как сообщается, депутаты городского совета утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в столице, согласно которому запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Кроме того, в Киеве запрещается использование фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на Донбассе.

Напомним, во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го движение автомобильного транспорта ограничат на Контрактовой площади.

Кроме того, в субботу, 21 декабря, в Киеве движение автотранспорта будет запрещенно на улице Владимирской в связи с проведением новогоднего парада. Парад продлится с 14:00 до 16:00 по маршруту от перекрестка улиц Льва Толстого и Владимирской до Софийской площади.

Добавим, что с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.