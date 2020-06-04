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В МВД объяснили отсутствие Авакова на заседании комитета Рады

Новости » Политика     04.06.2020 - 21:53
В МВД объяснили отсутствие Авакова на заседании комитета Рады
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Авакова официально не приглашали на заседание

Отсутствие министра внутренних дел Арсена Авакова на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности не связано с минированием моста Метро в Киеве. Авакова на заседание не приглашали.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По словам Геращенко, министр внутренних дел не получал официального приглашения на заседание парламентского комитета. Депутаты звали на заседание лишь главу Национальной полиции.

"Аваков не должен был быть на комитете. Раз. Второе: мы не отвечаем за то, что какие-то люди в своем уме организовывают подобного рода террористические акты. Все попытки связать эти два события являются не более, чем дешевой конспирологией", - пояснил он.

Журналисты "Радио Свобода" обратились в секретариат комитета и подтвердили информацию о том, что Авакова действительно никто официально не приглашал на заседание.

Отметим, 1 июня в Раде состоялось заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности относительно событий в Кагарлыке и Броварах. Некоторые нардепы заявляли, что на заседание пригласили Арсена Авакова, чтобы получить от него объяснения.

После заседания комитета, народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Аваков на него не явился.

Как известно, двух сотрудников отделения полиции в Кагарлыке подозревают в изнасиловании женщины, сегодня штат этого отделения полностью сократили.

Кроме того, 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка из-за распределения пассажиропотока между местными перевозчиками.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Арсен АваковАнтон ГеращенкоМинистерство внутренних дел УкраиныВерховная Радакомитет
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