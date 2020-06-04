ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МВС пояснили відсутність Авакова на засіданні комітету Ради

Новини » Політика     04.06.2020 - 21:53
У МВС пояснили відсутність Авакова на засіданні комітету Ради
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Авакова офіційно не запрошували на засідання

Відсутність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності не пов'язана з мінуванням мосту Метро в Києві. Авакова на засідання не запрошували.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник глави МВС Антон Геращенко.

За словами Геращенка, міністр внутрішніх справ не отримував офіційного запрошення на засідання парламентського комітету. Депутати кликали на засідання лише голову Національної поліції.

"Аваков не повинен був бути на комітеті. Раз. Друге: ми не відповідаємо за те, що якісь люди несповна розуму організовують подібного роду терористичні акти. Усі спроби пов'язати ці дві події є не більше, ніж дешевою конспірологією", - пояснив він.

Журналісти "Радіо Свобода" звернулися до секретаріаті комітету та підтвердили інформацію про те, що Авакова дійсно ніхто офіційно не запрошував на засідання.

Зазначимо, 1 червня у Раді відбулося засідання комітету питань правоохоронної діяльності щодо подій у Кагарлику та Броварах. Деякі нардепи заявляли, що на засідання запросили Арсена Авакова, щоб отримати від нього пояснення.

Після засідання комітету, народний депутат від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Аваков на нього не з'явився.

Як відомо, двох співробітників відділення поліції у Кагарлику підозрюють у згвалтуванні жінки, сьогодні штат цього відділення повністю скоротили.

Крім того, 29 травня у Броварах сталася масова перестрілка через розподіл пасажиропотоку між місцевими перевізниками.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Арсен АваковАнтон ГеращенкоМіністерство внутрішніх справ УкраїниВерховна Радакомитет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся