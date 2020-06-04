У МВС пояснили відсутність Авакова на засіданні комітету Ради

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Авакова офіційно не запрошували на засідання

Відсутність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності не пов'язана з мінуванням мосту Метро в Києві. Авакова на засідання не запрошували.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник глави МВС Антон Геращенко.

За словами Геращенка, міністр внутрішніх справ не отримував офіційного запрошення на засідання парламентського комітету. Депутати кликали на засідання лише голову Національної поліції.

"Аваков не повинен був бути на комітеті. Раз. Друге: ми не відповідаємо за те, що якісь люди несповна розуму організовують подібного роду терористичні акти. Усі спроби пов'язати ці дві події є не більше, ніж дешевою конспірологією", - пояснив він.

Журналісти "Радіо Свобода" звернулися до секретаріаті комітету та підтвердили інформацію про те, що Авакова дійсно ніхто офіційно не запрошував на засідання.

Зазначимо, 1 червня у Раді відбулося засідання комітету питань правоохоронної діяльності щодо подій у Кагарлику та Броварах. Деякі нардепи заявляли, що на засідання запросили Арсена Авакова, щоб отримати від нього пояснення.

Після засідання комітету, народний депутат від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Аваков на нього не з'явився.

Як відомо, двох співробітників відділення поліції у Кагарлику підозрюють у згвалтуванні жінки, сьогодні штат цього відділення повністю скоротили.

Крім того, 29 травня у Броварах сталася масова перестрілка через розподіл пасажиропотоку між місцевими перевізниками.

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Автор: Дмитро Левицький