В МВД обещают круглосуточно контролировать действия полицейских

Во всех подразделениях полиции будет работать система круглосуточного контроля. Задержания, подачи жалоб и другие действия в отделениях полиции будут регистрировать онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По словам главы МВД Арсена Авакова, система контроля за действиями правоохранителей называется Сustody Records.

"Механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с фактического задержания лица, подача жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7", - рассказал Аваков.

Систему уже испытывают в качестве пилота в Кировоградской области. В рамках проекта переделают 10 отделов и отделений полиции.

Для того, чтобы Сustody Records заработала по всей Украине, нужно минимум 20 млн евро, отметил Аваков.

"Министерство внутренних дел принимает все меры для очищения рядов полиции и сурово наказывает виновных, и вместе с тем системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", - добавил министр.

Завтра Аваков должен отчитаться о состоянии расследования резонансных событий, которые произошли в Украине за последние недели, в частности - касательно допросов и изнасилования в Кагарлыкском отделении полиции.

Напомним, 24 мая несколько полицейских пытали и насиловали местную жительницу прямо в отделении полиции.

Копов-преступников арестовали, весь штат отделения в Кагарлыке расформировали.

Отметим, что подозрение в совершении преступления могут также объявить руководителю полицейского отделения.