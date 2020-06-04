У МВД обіцяють цілодобовий контроль за діями поліцейських

Систему контролю Сustody Records вже випробовують у Кіровоградській області
В усіх підрозділах поліції працюватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб. Затримання, подання скарг та інші дії у відділках поліції реєструватимуть онлайн.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
За словами глави МВС Арсена Авакова, система контролю за діями правоохоронців називається Сustody Records.
"Механізм - онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7", - розповів Аваков.
Систему наразі випробовують у якості пілоту в Кіровоградської області. У рамках проекту переоблаштують 10 відділів і відділень поліції регіону.
Для того, щоб Сustody Records запрацювала по всій Україні, потрібно мінімум 20 млн євро, зазначив Аваков.
"Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і водночас системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу", - додав міністр.
Завтра Аваков має доповісти про стан розслідування резонансних подій, які відбулися в Україні за останні тижні, зокрема - щодо допитів та зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції.
Нагадаємо, 24 травня кілька поліцейських катували і ґвалтували місцеву жительку прямо у відділенні поліції.
Копів-злочинців заарештували, увесь штат відділення в Кагарлику розформували.
Зазначимо, що підозру у вчиненні злочину можуть також оголосити керівнику відділення.
Автор: Роман Калиниченко