МВД назвало фейком смерть участника акции SaveФОП под Радой. Опубликовано видео

В социальных сетях и СМИ была распространена информация о смерти участника акции SaveФОП под Верховной радой. Министерство внутренних дел Украины назвало это фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.
Была информация, что во время столкновений возле Верховной рады якобы погиб один из участников акции.
В МВД заявили, что мужчина потерял сознание и представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь.
"После чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции. Эти факты подтверждены материалами с камер видеонаблюдения. Так, информация о смерти протестующего не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера была акция протеста под Верховной радой, в ходе которой была попытка штурма парламента.
Позже стало известно, что пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела.