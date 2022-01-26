МВС назвало фейком смерть учасника акції SaveФОП під Радою. Опубліковано відео

У соціальних мережах та ЗМІ була розповсюджена інформація про смерть учасника акції SaveФОП під Верховною радою. Міністерство внутрішніх справ України назвало це фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МВС .

Була інформація, що під час сутичок біля Верховної ради нібито загинув один з учасників акції.

У МВС заявили, що чоловік втратив свідомість і представники поліції та Національної гвардії надали йому першу медичну допомогу.

"Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджено матеріалами з камер відеоспостереження. Тож, інформація щодо смерті протестувальника не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.