МВС назвало фейком смерть учасника акції SaveФОП під Радою. Опубліковано відео

У соціальних мережах та ЗМІ була розповсюджена інформація про смерть учасника акції SaveФОП під Верховною радою. Міністерство внутрішніх справ України назвало це фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.
Була інформація, що під час сутичок біля Верховної ради нібито загинув один з учасників акції.
У МВС заявили, що чоловік втратив свідомість і представники поліції та Національної гвардії надали йому першу медичну допомогу.
"Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджено матеріалами з камер відеоспостереження. Тож, інформація щодо смерті протестувальника не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора була акція протесту під Верховною радою, в ході якої була спроба штурму парламенту.
Пізніше стало відомо, що постраждали понад 20 осіб, у тому числі поліцейські. За даними фактами порушено кримінальні справи.