ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стычки на акции ФОПов под Радой. Полиция заявила о пострадавших и возбудила дела

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 20:29
Стычки на акции ФОПов под Радой. Полиция заявила о пострадавших и возбудила дела Фото: полиция сообщила о пострадавших в результате стычек на акции ФОПов под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате столкновений участников акции SaveФОП возле Верховной рады с правоохранителями пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате действий митингующих 18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки из-за того, что активные участники вели себя агрессивно, пытались прорвать оцепление и ворваться в Раду. На требования сотрудников полиции протестующие не реагировали, что вынудило силовиков применить спецсредства.

Участников акции, которые отказывались выполнять требования правоохранителей и совершали противоправные действия, задержаны и доставлены в Печерское управление.

В полиции опровергли сообщения в интернете о смерти одного из участников акции. "Информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские оказали первую медицинскую помощь", - уточнили в отделе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 4 ст. 296 (хулиганство)
  • ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, 25 января в Киеве возле Рады прошла акция протеста предпринимателей, во время которой произошла стычка между митингующими и правоохранителями. Подробнее о том, что происходил на митинге - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство внутренних дел Украины ФОП
NEWS
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне