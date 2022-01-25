Стычки на акции ФОПов под Радой. Полиция заявила о пострадавших и возбудила дела

В результате столкновений участников акции SaveФОП возле Верховной рады с правоохранителями пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева .

"В результате действий митингующих 18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки из-за того, что активные участники вели себя агрессивно, пытались прорвать оцепление и ворваться в Раду. На требования сотрудников полиции протестующие не реагировали, что вынудило силовиков применить спецсредства.

Участников акции, которые отказывались выполнять требования правоохранителей и совершали противоправные действия, задержаны и доставлены в Печерское управление.

В полиции опровергли сообщения в интернете о смерти одного из участников акции. "Информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские оказали первую медицинскую помощь", - уточнили в отделе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса: