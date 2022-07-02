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В МВД назвали три причины ракетного террора со стороны России

Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (facebook.com/vadym.denysenko.1)
Автор: Елизавета Драбкина

Одной из причин ракетного террора со стороны России является сеяние паники среди украинцев.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

  • Первая причина - сеять панику и недоверие на территории Украины. Параллельно с этим российские медиа запускают нарратив о том, что если бы Украина не оборонялась, то не разрушились бы наши города. То есть зачем обороняться и умирать - так нас не могут "защитить". Денисенко отметил, что все российские Telegram-каналы с этого месяца активно начали продуцировать именно такой нарратив, и он становится одним из 5-6 главных.
  • Вторая причина - это давление Запад. Россия пытается показать Западу: либо вы садитесь с нами за стол переговоров, либо нам плевать на все. Идет речь о поднятии ставок.
  • Третья причина - российская элита, которых Путин "вымазывает в кровь" этими ракетными обстрелами. Он говорит, что у вас есть два варианта: либо вы со мной, либо вас нет на свете.

Напомним, Денисенко рассказал, высока ли вероятность захвата Луганской и Донецкой области.

Кроме того, в МВД назвали главную цель России в войне.

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Война России против УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныВадим Денисенко