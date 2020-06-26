ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МВС назвали терміни ліквідації наслідків паводків

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 23:05
У МВС назвали терміни ліквідації наслідків паводків
Фото: повінь (ДСНС)

Менше двох тижнів займе гостра фаза ліквідації наслідків повеней

Гостра фаза ліквідації найбільш важких наслідків повені на заході України займе близько десяти днів. Це будуть роботи для відновлення найнеобхідніших об'єктів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, міністерство перекинуло всі сили для того, щоб швидше подолати наслідки стихії.

"Але все одно, є важка ручна робота, коли люди просто розбирають завали дерев, які перегороджують мости. Це гігантська проблема, 10 днів буде йти гостра фаза, коли ми будемо ліквідовувати найсерйозніші (наслідки паводків, - ред.)", - сказав Аваков.

Він уточнив, що день-два будуть тривати роботи у Верховинському районі.

"Зможемо відновити дорогу. Сьогодні над цим працювали", - заявив Аваков.

Міністр також зазначив, що для ліквідації наслідків стихії задіяно 1,5 тисячі нацгвардійців і рятувальників.

Нагадаємо, у Закарпатській області збитки від руйнівних паводків оцінили в 176 млн гривень.

Також у Чернівцях паводки завдали збитків на мінімум 8 млн гривень - затопило ринки, вулиці і приватні будинки.

Крім того, повені в західних областях України завдали мільйонних збитків інфраструктурі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України паводокповіньзападная Украина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся