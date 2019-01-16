В МВД назвали приоритетные направления Нацгвардии в 2019 году

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Среди приоритетов - повышение боевой способности, внедрение военных стандартов НАТО, развитие всестороннего обеспечения гвардейцев

Повышение боевой способности, внедрение военных стандартов НАТО в работу органов управления, развитие всестороннего обеспечения гвардейцев назвали основными приоритетами развития Национальной гвардии в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сегодня командующий генерал-полковник Юрий Аллеров, начальники структурных подразделений Главного управления, руководители территориальных управлений, учебных заведений и командиры частей прямого подчинения провели совещание.

В течение совещания обсуждались пути совершенствования служебно-боевой деятельности частей и соединений по своему назначению. В частности, речь шла об увеличении боевого потенциала путем использования современного вооружения, военной техники, средств связи и инженерных приборов.

Также говорилось о том, что по-новому заработают штабы разного уровня, штатная структура которых в этом году будет переведена на натовскую систему G. Также в 2019 году НГУ увеличит набор граждан на военную службу по контракту с учетом образования и профессиональных навыков кандидатов.

Отдельно руководящий состав обсудил всестороннее обеспечение гвардейцев и их семей, а также психологическое сопровождение служебно-боевой деятельности.

"В этом году гвардейцы будут получать достойную заработную плату. Это только увеличит набор в ряды НГУ подготовленных и мотивированных граждан. Также мы планируем расширить фонд служебного жилья и запустить в работу систему общежитий", - сказал Аллеров.

По его словам, в 2019 году значительное внимание будет уделяться развитию медико-реабилитационным центрам НГУ на юге Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил приоритеты работы правительства, которые сформируют ключевые цели и ориентиры на 2019 год.