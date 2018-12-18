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Гройсман назвал приоритеты работы правительства на 2019 год

Новости » Политика    18.12.2018 - 12:54
Гройсман назвал приоритеты работы правительства на 2019 год
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман представил приоритеты работы Кабмина, которые сформируют ключевые цели и ориентиры в следующем году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил приоритеты работы правительства, которые сформируют ключевые цели и ориентиры на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовый портал".

По словам Гройсмана, "приоритеты на 2019 - усиление экономического роста, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, вопросы безопасности и обороны".

В частности, экономический рост будет базироваться на дальнейшем упрощении бизнес-климата, реформировании Государственной фискальной службы по налоговым и таможенным направлениям, на введении масштабной приватизации, совершенствовании системы закупок, развитии инноваций и техническом переоснащении промышленности.

В секторе энергетики предусмотрено развитие полноценного рынка газа и электроэнергии, открытые аукционы на разрешения на добычу ископаемых и запуск Фонда энергоэффективности.

Один из приоритетов, по словам главы правительства, - эффективное управление, которое предусматривает кадровые усиления государственной службы, расширение спектра электронных услуг для граждан и интеграцию систем идентификации.

Кроме того, в контексте совершенствования управления вкладывается и введения нового этапа децентрализации, который будет базироваться на построении нового территориального устройства - на основе объединения, а также внесение изменений в Конституцию для закрепления и защиты реформы.

Развитие человеческого капитала предусматривает качественное образование - школьное, профессионально-техническое, инклюзивное, онлайн образовательные ресурсы и возможность переквалификации граждан независимо от возраста, а также о продлении медицинской реформы в сторону введения новых бесплатных для граждан услуг обновления "экстренной помощи".

Гройсман отметил, что особое внимание будет уделяться социальной защите пенсионеров и работающих граждан, защите ветеранов - вплоть до обновления законодательства, а также поддержке культурного наследия.

Говоря о приоритете "верховенства права" глава правительства заявил о плане запуска антикоррупционного суда, продолжение инициативы "Я имею право", запуск лаборатории кибер-криминалистики.

Также приоритет "безопасности и обороны" предусматривает полное обеспечение армии и внедрение авиации в систему Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 

Фото (twitter.com/VGroysman)

Напомним, Кабинет министров Украины направит 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. 

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Темы: Кабмин
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир Гройсман
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