У МВС назвали пріоритетні напрями Нацгвардії в 2019 році

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Серед пріоритетів - підвищення бойової здатності, впровадження військових стандартів НАТО, розвиток всебічного забезпечення гвардійців

Підвищення бойової здатності, впровадження військових стандартів НАТО в роботу органів управління, розвиток всебічного забезпечення гвардійців назвали основними пріоритетами розвитку Національної гвардії в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні командувач генерал-полковник Юрій Аллеров, начальники структурних підрозділів Головного управління, керівники територіальних управлінь, навчальних закладів і командири частин прямого підпорядкування провели нараду.

Протягом наради обговорювалися шляхи вдосконалення службово-бойової діяльності частин і з'єднань за своїм призначенням. Зокрема, мова йшла про збільшення бойового потенціалу шляхом використання сучасного озброєння, військової техніки, засобів зв'язку та інженерних приладів.

Також говорилося про те, що по-новому запрацюють штаби різного рівня, штатна структура яких у цьому році буде переведена на натовську систему G. Також в 2019 році НГУ збільшить набір громадян на військову службу за контрактом з урахуванням освіти та професійних навичок кандидатів.

Окремо керівний склад обговорив всебічне забезпечення гвардійців та їх сімей, а також психологічне супроводження службово-бойової діяльності.

"У цьому році гвардійці будуть отримувати гідну заробітну плату. Це тільки збільшить набір до лав НГУ підготовлених і мотивованих громадян. Також ми плануємо розширити фонд службового житла і запустити у роботу систему гуртожитків", - сказав Аллеров.

За його словами, в 2019 році значна увага буде приділятися розвитку медико-реабілітаційним центрам НГУ на півдні України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман презентував пріоритети роботи уряду, які сформують ключові цілі та орієнтири на 2019 рік.