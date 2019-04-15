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В МВД назвали количество пограничников, которые будут работать на выборах

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 17:54
В МВД назвали количество пограничников, которые будут работать на выборах
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Всего будут работать 6 тыс. пограничников

Во время второго тура выборов в Украине несения службы на государственной границе будут обеспечивать 6 тыс. пограничников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Кроме того, на усиление мер дополнительно ежедневно будет привлекаться еще более 1,3 тыс. человек.

Также для обеспечения мероприятий в пунктах пропуска и вне их силами и средствами усиленные пограничные наряды, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и ВС Украины.

Повышенное внимание уделяется въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, особенно - пророссийских. Пропуск осуществляется по предварительным спискам лиц, которые получили соответствующую аккредитацию в ЦИК.

Отмечается, что во время проведения пограничного контроля указанных категорий лиц пограничники активно сотрудничают с СБУ, ЦИК, НП и другими правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел (МВД) перед вторым туром выборов переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля.

РБК-Украина писало, что во втором туре выборов Национальная полиция усилит присутствие на "аномальных участках", где результаты голосования в пользу одного из кандидатов без объективных объяснений существенно отличаются от общей тенденции.

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