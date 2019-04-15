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У МВС назвали кількість прикордонників, які працюватимуть на виборах

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 17:54
У МВС назвали кількість прикордонників, які працюватимуть на виборах
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Всього будуть працювати 6 тис. прикордонників

Під час другого туру виборів в Україні несення служби на державному кордоні будуть забезпечувати 6 тис. прикордонників. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС

Крім того, на посилення заходів додатково щоденно залучатиметься ще понад 1,3 тис. осіб. 

Також для забезпечення заходів у пунктах пропуску та поза ними силами та засобами посилені прикордонні наряди, активізовано використання технічних засобів та службових собак, уточнено взаємодію з іншими правоохоронними органами та ЗС України.

Підвищена увага приділяється в’їзду в Україну міжнародних спостерігачів та акредитованих представників ЗМІ, особливо - проросійських. Пропуск здійснюється за попередніми списками осіб, які отримали відповідну акредитацію в ЦВК. Під час проведення прикордонного контролю зазначених категорій осіб прикордонники активно співпрацюють із СБУ, ЦВК, НП та іншими правоохоронними органами.  

Раніше повідомлялося, що оперативний штаб та всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ (МВС) перед другим туром виборів переходять на посилений варіант роботи з 16 квітня.

РБК-Україна писало, що у другому турі виборів Національна поліція посилить присутність на "аномальних дільницях", де результати голосування на користь когось із кандидатів без об'єктивних пояснень суттєво відрізняються від загальної тенденції.

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