UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В МВД назвали города, где ситуация очень сложная

Автор: Владимир Костырин

В ряде городов Сумской, Киевской и Харьковской области, а также в Мариуполе сложилась очень сложная ситуация из-за вражеских обстрелов и атак российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Вадима Денисенко в эфире "Единые новости".

Противник продолжал минувшей ночью обстрелы Харькова, Мариуполя и Ахтырки. Также российские солдаты занимались разграблением города Тростянец, в котором практически отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Хлеб там выпекать и раздавать бесплатно жителям удается только местным фермерам.

По словам советника министра, город Мариуполь сейчас на грани гуманитарной катастрофы.

"На подступах к столице сосредоточена огромная армада российской техники. Ситуация в Ирпене, Буче, Гостомеле сверхсложная", - рассказал Денисенко.

Он добавил, что по оперативным данным, сейчас захватчики хотят прорваться в Лубны, а с другой стороны - в каневскую ГЭС.

По прогнозам Денисенко, это воскресенье, 6 марта, для украинцев будет непростым.

Ранее сообщалось, что под ракетный удар попал частный сектор в Коростене. Есть погибший и раненые.

Напомним также, что в Харьковской области российские военные убили уже 126 гражданских за время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковМариупольСумская областьАхтыркаВойна России против Украины