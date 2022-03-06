У МВС назвали міста, де ситуація дуже складна

Противник продовжував минулої ночі обстріли Харкова, Маріуполя та Охтирки. Також російські солдати займалися розграбуванням міста Тростянець, в якому практично відсутня електроенергія і водопостачання. Хліб там випікати та роздавати безплатно жителям вдається тільки місцевим фермерам.

За словами радника міністра, місто Маріуполь наразі на межі гуманітарної катастрофи.

"На підступах до столиці зосереджена величезна армада російської техніки. Ситуація в Ірпені, Бучі, Гостомелі надскладна", - розповів Денисенко.

Він додав, що за оперативними даними, зараз загарбники хочуть прорватися в Лубни, а з іншого боку - в Канівську ГЕС.

За прогнозами Денисенка, ця неділя, 6 березня, для українців буде непростою.