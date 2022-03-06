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Под ракетный удар попал частный сектор в Коростене, есть погибший и раненые

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Коростень, Воскресенье 06 марта 2022 09:15
Под ракетный удар попал частный сектор в Коростене, есть погибший и раненые Фото: последствия ракетного удара по Коростеню (t.me/dsns_telegram)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска в ночь на 6 марта нанесли ракетный удар по Коростеню Житомирской области. Известно о гибели одного человека, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате удара по частному сектору в Коростене погиб один человек и двое травмированы.

"Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору в Овруче Житомирской области, в результате разрушены 30 домов.

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