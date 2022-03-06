Под ракетный удар попал частный сектор в Коростене, есть погибший и раненые

Российские войска в ночь на 6 марта нанесли ракетный удар по Коростеню Житомирской области. Известно о гибели одного человека, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате удара по частному сектору в Коростене погиб один человек и двое травмированы.

"Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.