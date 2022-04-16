МВД нашло в банках Украины 200 миллиардов гривен компаний из РФ и Беларуси

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отчитался о работе правоохранителей по выявлению активов РФ и ее верного союзника – Беларуси.

Украинские правоохранители обнаружили значительные суммы на счетах российских и белорусских компаний в финансовых учреждениях Украины. Это средства ориентировочно 7 тысяч компаний с российскими или белорусскими собственниками.

"Если банки прислушаются к рекомендациям Нацполиции и Нацбанка, то сможем говорить, что 200 миллиардов гривен будут недопущены к выплате на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине", – заявил Енин.