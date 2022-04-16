Санкции против России пока дали слабый эффект, - Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что санкции против России пока дали слабый эффект. Глава ведомства добавил, что еще остается возможность ужесточения ограничений в отношении Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лаанета газете Handelsblatt.