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МВС знайшло в банках України 200 мільярдів гривень компаній з РФ і Білорусі

Фото: У МВС розповіли про 200 мільярдів російських і білоруських компаній (mis.dp.ua)
Автор: Антон Федорців

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін відзвітував про роботу правоохоронців із виявлення активів РФ і її вірного союзника – Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Українські правоохоронці виявили значні суми на рахунках російських і білоруських компаній у фінансових установах України. Це кошти орієнтовно 7 тисяч компаній з російськими чи білоруськими власниками.

"Якщо банки прислухаються до рекомендацій Нацполіції та Нацбанку, то зможемо говорити, що 200 мільярдів гривень будуть недопущені для виплати на територію РФ із відповідною виплатою податків і використання цих коштів в інтересах ведення бойових дій в Україні", – заявив Єнін.

Нагадаємо, що уряд Естонії назвав слабким ефект від наразі запроваджених проти РФ санкцій.

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