МВС знайшло в банках України 200 мільярдів гривень компаній з РФ і Білорусі

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін відзвітував про роботу правоохоронців із виявлення активів РФ і її вірного союзника – Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Українські правоохоронці виявили значні суми на рахунках російських і білоруських компаній у фінансових установах України. Це кошти орієнтовно 7 тисяч компаній з російськими чи білоруськими власниками.

"Якщо банки прислухаються до рекомендацій Нацполіції та Нацбанку, то зможемо говорити, що 200 мільярдів гривень будуть недопущені для виплати на територію РФ із відповідною виплатою податків і використання цих коштів в інтересах ведення бойових дій в Україні", – заявив Єнін.