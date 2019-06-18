МВД Молдовы требует снять неприкосновенность с Плахотнюка

Министерство внутренних дел Молдовы требует снять неприкосновенность с олигарха Владимира Плахотнюка, который покинул страну после отставки правительста Павла Филипа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Unimedia.

Как сообщается, глава МВД Молдовы Андрей Настасе осудил Генеральную прокуратуру и призвал временно отстранить судей Конституционного суда, и привлечь их к ответственности, а также отозвать парламентскую неприкосновенность Владимира Плахотнюка.

"Я уведомляю генерального прокурора о том, что со стороны судей Конституционного суда Поалелунжь Михая, Апольски Раисы, Решетникова Артура, Гурина Корнелиу, Бэешу Аурела и Запорожан Вячеслава была предпринята попытка узурпации власти в государстве - действия, совершенные с целью узурпации или насильственного удержания власти в государстве в нарушение Конституции Республики Молдова", - заявил министр внутренних дел.

Генеральная прокуратура пока не отреагировала на заявление Настасе.

Напомним, 14 июня после отставки правительства Павла Филипа в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Причем, два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева. На одном из них покинул страну и Владимир Плахотнюк, чтобы якобы проведать свою семью. При этом не уточняется, куда именно вылетел олигарх.

Отметим, Конституционный суд Молдовы признал незаконным правительство, которое возглавляла Майя Санду. Кабмин Павла Филипа до пятницы, 14 июня, отказывался уходить в отставку. В то же время президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о поддержке Додона и его нынешних союзников из блока ACUM, а также назвал Павла Филипа и Владимира Плахотнюка узурпаторами власти в Молдове.

Отметим, с точки зрения Москвы политика Плахотнюка и Демократической партии считалась антироссийской. Однако на прошлой неделе стало известно, что на встрече с представителем Кремля Плахотнюк передал конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса, а также об урегулировании конфликта в Приднестровье на основе федерализации Молдовы.