ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Молдове избрали нового премьера, однако суд признал это неконституционным

Новости » Политика    09.06.2019 - 03:00
В Молдове избрали нового премьера, однако суд признал это неконституционным
Фото: Майя Санду (Twitter/AVA.MD)

Конституционный суд Молдовы ранее постановил, что парламент подлежит роспуску, а президент предположил внеочередные выборы

Парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Вскоре, вечером 8 июня, после голосования правительство под руководством Санду принесло присягу. Также назначение Санду подписал президент страны Игорь Додон.

Однако, Конституционный суд постановил, что указ президента Молдовы от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на пост премьер-министра объявлен неконституционным.

"Это решение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня его принятия и публикуется в Официальном вестнике Республики Молдова", - сообщается на сайте суда.

Напомним, в Молдове парламентское большинство проголосовало за декларацию "О захваченном государстве", которую поддержал 61 депутат. Представитель блока ACUM Андрей Нестатсе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражается вотум недоверия Конституционному суду страны. 

Ранее, 7 июня 2019, Конституционный суд Молдовы постановил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса. Уже 8 июня новый состав кабмина был сформирован ACUM и социалистами. Однако срок формирования правительства истек в полночь 8 июня. Теперь президент страны не исключает досрочные выборы парламента.

Парламент Молдовы признал страну "захваченным государством" В Молдове Конституционный суд постановил распустить парламент
Новости Украины Молдоваправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь