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У МВС Киргизії озвучили свою версію початку конфлікту з Таджикистаном

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 01:12
У МВС Киргизії озвучили свою версію початку конфлікту з Таджикистаном Фото: Киргизія звинуватила Таджикистан на початку стрілянини (gps.gov.kg)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство внутрішніх справ Киргизії повідомило, що конфлікт з Таджикистаном на кордоні почався через встановлення таджицькою стороною камери відеоспостереження. Монтаж проводився поруч з водозабірною спорудою.

Про це повідомляється на сайті відомства.

У відомстві зазначили, що 29 квітня 2021 року в район дислокації Головного водозабірної споруди прибули місцеві жителі і зажадали демонтувати раніше встановлені камери. Однак присутні люди з боку Таджикистану, відмовившись, почали обстрілювати людей з декількох мисливських рушниць, уточнили в киргизькому МВС.

"Причиною конфлікту стала установка на електричному стовпі камери відеоспостереження з таджицької сторони. В ході переговорів представниками правоохоронних органів, силових структур і місцевої адміністрації двох республік конфлікт був врегульований", - повідомили в киргизькому відомстві.

У той же день, 29 квітня, сторони домовилися про припинення вогню і відведення військових підрозділів в місця постійної дислокації, але перестрілки періодично тривали в окремих місцях до 1 травня.

1 травня Бішкек і Душанбе домовилися про повне припинення вогню на киргизько-таджицькому кордоні.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонна служба Киргизії заявила, що таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках і громадянам у місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області.

Таджикистан спростовує це повідомлення і стверджує, що дотримується перемир'я.

РБК-Україна писало, що делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.

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