ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

МВС не виключає перекидання Росією мігрантів з білоруського кордону в Україну

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 10:40
МВС не виключає перекидання Росією мігрантів з білоруського кордону в Україну Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві внутрішніх справ припускають, що Росія може почати перекидати мігрантів з білоруського кордону до України. Втім, наразі ситуація на українському рубежі залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС під час години запитань до уряду.

"Ми не виключаємо, що є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів", - зазначив Монастирський.

За його словами, МВС готується до такої ситуації системно та ґрунтовно.

"Ми будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільноту. Запевняю, ситуація на кордоні з Республікою Білорусь сьогодні контрольована та стабільна", - додав Монастирський.

Нагадаємо, також голова МВС під час години запитань до уряду розповів про підготовку України до захисту кордонів через міграційну кризу. За його словами, влада задіє тактику ешелонного прикриття.

Крім того, Монастирський заявив, що для облаштування кордону з країною-агресором Росією та Білоруссю потрібно 17 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Білорусь Міграційна криза
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи