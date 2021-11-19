МВС не виключає перекидання Росією мігрантів з білоруського кордону в Україну
У Міністерстві внутрішніх справ припускають, що Росія може почати перекидати мігрантів з білоруського кордону до України. Втім, наразі ситуація на українському рубежі залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС під час години запитань до уряду.
"Ми не виключаємо, що є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів", - зазначив Монастирський.
За його словами, МВС готується до такої ситуації системно та ґрунтовно.
"Ми будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільноту. Запевняю, ситуація на кордоні з Республікою Білорусь сьогодні контрольована та стабільна", - додав Монастирський.
Нагадаємо, також голова МВС під час години запитань до уряду розповів про підготовку України до захисту кордонів через міграційну кризу. За його словами, влада задіє тактику ешелонного прикриття.
Крім того, Монастирський заявив, що для облаштування кордону з країною-агресором Росією та Білоруссю потрібно 17 млрд гривень.