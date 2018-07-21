В МВД инициируют уголовную ответственность за лицензии недобросовестным перевозчикам

В субботу правоохранители на срочном селекторном совещании обсудили состояние безопасности дорожного движения

Для служащих "Укртрансбезопасности" должна быть предусмотрена уголовная ответственность за предоставление лицензий "горе-перевозчикам". Об этом заявил первый замглавы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

Так, в субботу прошло срочное селекторное совещание, которое посвятили состоянию безопасности дорожного движения.

Яровой подчеркнул, что Главное следственное управление должно взять на особый контроль расследование резонансных аварий и выявлять случаи несоблюдения автоперевозчиками действующего законодательства при организации пассажирских перевозок.

"Служащие "Укртрансбезопасности", которые выдают небрежным компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие", - отметил Яровой.

Он сообщил, что сотрудники полиции зафиксировали более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Наиболее распространенными заместитель министра назвал управление транспортом в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества и тому подобное.

Кроме того, полицейские уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей. В результате проверки правоохранители обнаружили около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Напомним, ранее замминистра заявил, что Национальная полиция Украины в течение суток должна взять под контроль основные автодороги Украины.

20 июля в Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, пять человек погибли. А в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате столкновения погибли десять человек, и еще десять пострадали.