У МВС ініціюють кримінальну відповідальність за ліцензії недбалими перевізникам

У суботу правоохоронці на терміновій селекторній нараді обговорили стан безпеки дорожнього руху

Для службовців "Укртрансбезпеки" має бути передбачена кримінальна відповідальність за надання ліцензій "горе-перевізникам". Про це заявив перший замголови Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

Так, у суботу пройшла термінова селекторна нарада, яку присвятили стану безпеки дорожнього руху.

Яровий підкреслив, що Головне слідче управління має взяти на особливий контроль розслідування резонансних аварій та виявляти випадки недотримання автоперевізниками чинного законодавства при організації пасажирських перевезень.

"Службовці "Укртрансбезпеки", які видають недбалим компаніям-перевізникам ліцензії, мають нести кримінальну відповідальність за свою бездіяльність", - зауважив Яровий.

Він поінформував, що співробітники поліції зафіксували понад 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, які були допущені водіями автобусів. Найпоширенішими заступник міністра назвав керування транспортом у стані алкогольно-наркотичного сп'яніння, створення аварійної обстановки, перевезення пасажирів понад встановлену кількість тощо.

Крім того, поліцейські вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. У результаті перевірки правоохоронці виявили близько трьох тисяч технічно несправних автобусів.

Нагадаємо, раніше замміністра заявив, що Національна поліція України протягом доби повинна взяти під контроль основні автодороги України.

20 липня у Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, п'ять осіб загинули. А у Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка. У результаті зіткнення загинули десять осіб, і ще десять постраждали.