МВД инициирует изменения в закон о противодействии наркопреступности

Министерство внутренних дел Украины в ближайшее время планирует подать в Верховную раду изменения в законы относительно противодействия наркопреступности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, планируется ужесточение законодательства в отношении распространителей наркотиков.

"Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их - это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение", - сказал Гогилашвили.

Также отмечается, что на данный момент продолжается процесс переаттестации специалистов департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и США будут сотрудничать по противодействию наркопреступности. Между странами на данный момент продолжается работа над программой противодействия мелкой наркоторговли на улицах.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел заблокировало 214 интернет наркомагазинов в Telegram с помощью чат-бота "Стоп наркотик".