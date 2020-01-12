ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чат-бот МВД заблокировал более 200 наркомагазинов в Украине

Новости » Общество     12.01.2020 - 15:28
Чат-бот МВД заблокировал более 200 наркомагазинов в Украине
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Всего на проверку прислали более 8 тысяч адресов наркомагазинов

Министерство внутренних дел заблокировало 214 интернет магазинов в Telegram с помощью чат-бота "Стоп наркотик". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что за время работы чат-бота пользователи Telegram прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков. Полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области.

Также сообщалось, что в Борисполе Киевской области сотрудники полиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов. Правоохранители изъяли в нарколаборатории готовый к продаже амфетамин.

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков В Виннице военнослужащего задержали на сбыте наркотиков
Новости Украины наркотикиМинистерство внутренних дел Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь