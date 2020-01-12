Чат-бот МВД заблокировал более 200 наркомагазинов в Украине

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Всего на проверку прислали более 8 тысяч адресов наркомагазинов

Министерство внутренних дел заблокировало 214 интернет магазинов в Telegram с помощью чат-бота "Стоп наркотик". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что за время работы чат-бота пользователи Telegram прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков. Полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области.

Также сообщалось, что в Борисполе Киевской области сотрудники полиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов. Правоохранители изъяли в нарколаборатории готовый к продаже амфетамин.