Украина и США будут сотрудничать по противодействию наркопреступности

Фото: встреча Арсена Авакова и Джорган Эндрюс (mvs.gov.ua)

Сейчас продолжается работа над программой противодействия мелкой наркоторговли на улицах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом по сотрудничеству в противодействии наркопреступности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВС.

Сообщается, что на встрече речь шла о сотрудничестве в противодействии наркопреступности и киберпреступлениям. Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DIE противодействия наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности.

"Сейчас продолжается работа над программой противодействия мелкой наркоторговли на улицах страны", - отметил Аваков.

Также стороны обсудили развитие проекта "Академия патрульной полиции", дальнейшая реализация инициативы "Полицейский офицер общины" и совместное противодействие киберпреступности.

"Благодаря поддержке американской стороны, мы запустили проект "Полицейский офицер общины" в одиннадцати регионах Украины. В этом году планируем продолжение инициативы и запуск этого проекта еще в ряде маленьких городов", - отметил Арсен Аваков.

Также министр подчеркнул, что МВД планирует построить три новые "Академии патрульной полиции" в Черновцах, Кривом Роге и Ровно, чтобы каждый год учебные заведения выпускали 5 тысяч патрульных.

Напомним, что по словам Гончарука, Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС. Последним заданием Украины для начала переговоров стал закон об уменьшении давления на бизнес.

Как сообщает РБК-Украина, что в Европейской комиссии подтвердили выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро. Выплата будет осуществлена после того, как Международный валютный фонд даст "зеленый свет". Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.