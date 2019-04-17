МВД инициировало встречу со штабами Порошенко и Зеленского относительно дебатов

Министерство внутренних дел инициировало встречу представителей штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского для согласования окончательного решения по дебатам на НСК "Олимпийский". Об этом министр ведомства Арсен Аваков заявил в ходе брифинга.

Аваков заявил, что МВД выступит третейским арбитром с точки зрения обеспечения безопасности.

"Мы понимаем, что у каждого штаба свое видение ситуации, мы пригласили представителей штабов сегодня на 17:00 прийти к окончательному решению, поставив во главу угла прежде всего безопасность. Мы уверены, что сможем прийти к адекватной схеме, когда оба кандидата смогут представить программу, общество получит какие-то ответы, а мы получим безопасный ивент", - сказал он.

Отметим, что представители штабов подтвердили свою явку.

По словам Авакова, на дебатах Порошенко и Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, штабы кандидатов президенты еще не согласовали формат проведения предвыборных дебатов.

По состоянию на сегодня на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе забронировано 12 тысяч мест.