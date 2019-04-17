У Зеленского и Порошенко еще не согласовали формат проведения дебатов

Фото: Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Формат и регламент проведения дебатов пока не согласован, заявили в штабе Порошенко

Штабы кандидатов президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не согласовали формат проведения предвыборных дебатов. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, формат и регламент проведения дебатов пока не согласован.

"Сейчас есть вопрос, каким будет формат и регламент проведения дебатов. Честно говоря, сложно представить, чтобы два штаба сели и быстро изобрели велосипед... Пока то, что мы видим со стороны оппонирующего штаба: они пытаются превратить это на пресс-конференцию с участием ангажированных телеканалов... Дебаты - это точно не пресс конференция", - сообщил Медведев.

Напомним, Порошенко заявил, что Зеленскому не удастся избежать предвыборных дебатов.

Как писало РБК-Украина, Порошенко согласился принять участие в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. Кроме того, в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.

По состоянию на сегодня на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе забронировано 12 тыс. мест.