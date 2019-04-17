МВС ініціювало зустріч зі штабами Порошенко і Зеленського щодо дебатів

Міністерство внутрішніх справ ініціювало зустріч представників штабів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського для узгодження остаточного рішення по дебатам на НСК "Олімпійський". Про це міністр відомства Арсен Аваков заявив в ході брифінгу.

Аваков заявив, що МВС виступить третейським арбітром з точки зору забезпечення безпеки.

"Ми розуміємо, що у кожного штабу своє бачення ситуації, ми запросили представників штабів сьогодні на 17:00 прийти до остаточного рішення, поставивши на чільне місце насамперед безпеку. Ми впевнені, що зможемо прийти до адекватної схеми, коли обидва кандидати зможуть представити програму, суспільство отримає якісь відповіді, а ми отримаємо безпечний івент", - сказав він.

Відзначимо, що представники штабів підтвердили свою явку.

За словами Авакова, на дебатах Порошенка і Зеленського очікується до 60 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, штаби кандидатів у президенти ще не погодили формат проведення передвиборних дебатів.

Станом на сьогодні на дебати Порошенка і Зеленського на стадіоні заброньовано 12 тисяч місць.