МВД Грузии расследует захват банка как террористический акт

Министерство внутренних дел Грузии заявило о начале расследования захвата отделения банка в Кварели. Правоохранители возбудили уголовное дело по трем статьям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
В частности, захват банковского отделения квалифицировали как террористический акт. Мужчине, который с оружием ворвался в банк и захватил 13 заложников, требуя большую сумму денег, уже предъявили обвинение.
"В результате переговоров нападавший постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве подозреваемого. В результате инцидента никто не пострадал", - заявили в МВД.
Напомним, сегодня в грузинском Кварели мужчина с гранатой ворвался в отделение банка.