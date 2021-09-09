В Грузии задержали налетчика на банк в Кварели
В Грузии правоохранители нейтрализовали и задержали мужчину, захватившего отделение банка в Кварели. Полиция уже начала расследование инцидента по трем статьям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Новости Грузии".
Операция по задержанию вооруженного налетчика длилась три часа. Полиция подтвердила, что все заложники были освобождены и им уже ничего не грозит.
"Сотрудники МВД нейтрализовали и задержали мужчину, который находился в банке и захватил заложников. Все заложники свободны, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала представитель МВД Грузии Кэти Ковзиашвили.
У здания отделения "Банка Грузии" до сих пор находятся сотрудники полиции.
Напомним, сегодня в грузинском Кварели вооруженный гранатой мужчина ворвался в отделение банка и захватил заложников.