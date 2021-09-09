МВС Грузії розслідує захоплення банку як терористичний акт

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило про початок розслідування захоплення відділення банку у Кварелі . Правоохоронці порушили кримінальну справу за трьома статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Грузії .

Зокрема, захоплення банківського відділення кваліфікували як терористичний акт. Чоловіку, який зі зброєю увірвався в банк та захопив 13 заручників, вимагаючи велику суму грошей, вже висунули звинувачення.

"В результаті перемовин нападник поступово звільнив всіх заручників, після чого правоохоронці арештували його на місці як підозрюваного. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - заявили в МВС.