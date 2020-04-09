МВД допускает отсрочку запуска автофиксации нарушений на дорогах

Фото: система фиксации нарушений (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Система должна запуститься 1 мая

Из-за карантина в Украине могут отложить запуск системы автоматической фиксации нарушения на дорогах. Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Шевченко напомнил, что запуск системы, которая будет автоматически фиксировать нарушения и рассылать штрафы, планируется на 1 мая.

"МВД Украины напоминает, что карантин - карантином, вирус - вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможно и отсрочка в связи с карантином", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах. В частности, в столице установлены 20 камер, еще 30 будут работать в области. Камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибает наибольшее количество людей. Ожидается, что с 1 мая нарушители скоростного режима начнут получать уведомления о штрафе.

Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск системы видеофиксации нарушений ПДД еще год назад.