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МВС допускає відстрочку запуску автофіксації порушень на дорогах

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 12:02
МВС допускає відстрочку запуску автофіксації порушень на дорогах
Фото: система фіксації порушень (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Система повинна запуститися 1 травня

Через карантин в Україні можуть відкласти запуск системи автоматичної фіксації порушень на дорогах. Про це у Facebook повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Шевченко нагадав, що запуск системи, яка буде автоматично фіксувати порушення і розсилати штрафи, планується на 1 травня.

"МВС України нагадує, що карантин - карантином, вірус - вірусом, а автофотовідеофіксацію порушень ПДР та розсилку повідомлень про це поки ніхто не відміняв. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв'язку із карантином", - додав Шевченко.

МВС допускає відстрочку запуску автофіксації порушень на дорогах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві і області запускають відеофіксацію порушень на дорогах. Зокрема, у столиці встановлені 20 камер, ще 30 будуть працювати в області. Камери встановлені в місцях, де за статистикою в ДТП гине найбільша кількість людей. Очікується, що з 1 травня порушники швидкісного режиму почнуть отримувати повідомлення про штраф.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР ще рік тому.

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