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В МВД Беларуси признали, что стреляли на митинге в Минске

Минск, Понедельник 14 сентября 2020 05:54
В МВД Беларуси признали, что стреляли на митинге в Минске
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В МВД Беларуси подтвердили, что во время протестов в Минске милиция осуществила предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это было сделано "для пресечения незаконных действий".

Об этом в Telegram сообщила прессекретар МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был проведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - написала она.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации выборов. В ходе демонстраций 13 сентября правоохранители задержали 250 участников протестов.

Сообщалось, что в Минске в ходе протестов сотрудник правоохранительных органов совершил предупредительный выстрел в воздух.

Как писало РБК-Украина, в центр Минска ввели военных и бронетехнику, возле резиденции Лукашенко был припаркован БТР.

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