У МВС Білорусі визнали, що стріляли на мітингу в Мінську

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У МВС Білорусі підтвердили, що під час протестів у Мінську міліція здійснила попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці. Це було здійснено "для припинення незаконних дій".

Про це в Telegram повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. У цей час інші люди протестної акції, не менше ста осіб, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці", - написала вона.

Нагадаємо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації виборів. В ході демонстрацій 13 вересня правоохоронці затримали 250 учасників протестів.

Повідомлялося, що в Мінську під час протестів співробітник правоохоронних органів зробив попереджувальний постріл у повітря.

Як писало РБК-Україна, в центр Мінська ввели військових і бронетехніку, біля резиденції Лукашенка був припаркований БТР.